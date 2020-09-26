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Aktüel Ukrayna'da düşen askeri uçağın karakutusuna cesetler taşındıktan sonra ulaşılacak
Aktüel

Ukrayna'da düşen askeri uçağın karakutusuna cesetler taşındıktan sonra ulaşılacak

Yeniakit Publisher
2020-09-26 17:04:40 -
Ukrayna'da düşen askeri uçağın karakutusuna cesetler taşındıktan sonra ulaşılacak

KİEV (AA) - Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Uruskiy, Harkov'da düşen uçağın karakutusuna cesetlerin taşınma işlemi bittikten sonra ulaşılacağını belirtti.

UNIAN haber ajansına göre, Uruskiy, cesetlerin taşınma işlemi bitmediği için uçağın arka kısmında olan karakutuya erişemediklerini söyledi.

Uruskiy, cesetlerin taşınma işlemi biter bitmez yetkililerin karakutuyu alabileceğini ifade etti.

Öte yandan Savunma Bakan Yardımcısı İgor Starobinskiy, ölen askerlerin ailelerine 1,5 milyon grivna (55 bin dolar) yardım yapılacağını açıkladı.

- Uçak kazası

Ukrayna'nın Harkov bölgesinde dün AN-26 tipi askeri uçağın düşmesi sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi ağır yaralanmıştı.

Eğitim uçuşu yaptığı aktarılan uçakta, mürettebat ve Harkov Hava Gücü Üniversitesi öğrencilerinin olduğu belirtilmişti.




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