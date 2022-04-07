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Ekonomi Ukrayna savaşı mobilya fiyatlarını artırdı
Ekonomi

Ukrayna savaşı mobilya fiyatlarını artırdı

Düğün sezonuna kısa bir süre kala çiftler evlilik hazırlığı içerisine girdiler. Bu sene mobilya fiyatları ise oldukça artış gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 05:06:00 -
Ukrayna savaşı mobilya fiyatlarını artırdı

Mart ayı enflasyonunda yıllık bazda fiyatı en fazla yükselen gruplardan biride ev eşyası oldu. Ev eşyaları içerisinde mobilya fiyatları ise adeta el yakıyor.

Mobilya fiyatlarında yüzde 200 fiyat artışı

Sektör yetkililerinin verdiği bilgilere göre, fiyatlar geçen yıldan bu yana yüzde 200'den fazla zamlandı.

Geçen yılın başında 25 ile 30 bin lira arası satılan yemek odası, yatak odası ve koltuk takımından oluşan düğün paketi, şu an 75-80 bin aralığında satışa sunuluyor.

 

Fiyatların yükselme sebebi Ukrayna'da yaşanan savaş

Mobilyacılar yılbaşına kadar gelen zamların döviz kurundaki artıştan ve pandemiden kaynaklandığını söylerken, bu yılki zamların nedeninin Ukrayna savaşından dolayı yükselen hammadde fiyatları olduğunu belirtiyor.

Fiyat yükselince iç piyasada mobilya satışları da yüzde 40 civarında düştü.

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