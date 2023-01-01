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Dünya Ukrayna ordusunun son kayıpları açıklandı
Dünya

Ukrayna ordusunun son kayıpları açıklandı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun savaştaki son kayıplarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-01 17:20:00 -
Ukrayna ordusunun son kayıpları açıklandı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle Rusya'ya karşı "terör saldırıları" gerçekleştirmek için kullanılan insansız hava araçları (İHA) üretimi yapılan yerleri vurduklarını bildirdi.

Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Rus Silahlı Kuvvetlerinin, 31 Aralık'ta Ukrayna'daki savunma sanayisi tesislerini havadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle vurduğunu belirten Konaşenkov, bu tesislerin Rusya'ya karşı "terör saldırıları" gerçekleştirmek için kullanılan İHA'ların üretiminde yer aldığını kaydetti.

Tesislerle birlikte İHA'ların depoları ve fırlatma alanlarının da vurulduğunu dile getiren Konaşenkov, "Saldırılar hedefine ulaştı. Kiev rejiminin yakın gelecekte Rusya Federasyonu'na karşı terör saldırıları düzenleme planları bozuldu" dedi.

Ukrayna'daki operasyonların devam ettiğini söyleyen Konaşenkov, "Ukrayna'da bugüne kadar 355 uçak, 199 helikopter, 2 bin 779 insansız hava aracı, 399 hava savunma füze sistemi, 7 bin 350 tank ve zırhlı araç, 957 çok namlulu roketatar, 3 bin 756 obüs ve havan topu, 7 bin 859 özel askeri araç imha edildi" ifadelerini kullandı.

 

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