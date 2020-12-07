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Aktüel Ukrayna ile Türkiye roket fırlatma aracı üretimini görüşüyor
Aktüel

Ukrayna ile Türkiye roket fırlatma aracı üretimini görüşüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-07 15:11:47 -
Ukrayna ile Türkiye roket fırlatma aracı üretimini görüşüyor

KİEV (AA) - Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerden Sorumlu Bakan Oleg Uruskiy, Türkiye ile roket fırlatma aracı üretimini görüştüklerini ifade etti.

Uruskiy, Ukrayna medyasına verdiği röportajda, geçen hafta Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile birlikte gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretini değerlendirdi.

Roket fırlatma aracı üretimi konusunda ciddi ortaklar aradıklarını ifade eden Uruskiy, bu konuda Türkiye ile görüştüklerini kaydetti.

Uruskiy, ziyaret sırasında önceden konuşulmuş projeleri ele aldıklarını aktararak, özellikle insansız hava aracı (İHA) ve uçak motoru konularında daha önemli kontratların imzalanmasına çok yakın olunduğunu dile getirdi.

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