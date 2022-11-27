  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler
Gündem

Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı netleşmese de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dillendiriliyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylağına son tepki gösteren isimlerden biri de Uğur Dündar oldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 21:10:00 -
Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler

2023 seçimleri yaklaşırken 6'lı masada adaylık karmaşası sürüyor. Gazeteci Uğur Dündar'dan çok konuşulacak adaylık çıkışı geldi.

2023 seçimlerine artık aylar kaldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Erdoğan olurken, AK Parti ve MHP seçim çalışmalarına start verdi. 6'lı masada ise aylardır süren adaylık tartışması bitmek bilmiyor.

Gazeteci Uğur Dündar'dan aday olmaya hazırlanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak bir açıklama geldi.

'Kılıçdaroğlu kazanamaz' iması

Dündar, ''Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday önermeli" diyerek CHP liderinin kazanacak aday olmadığını ima etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uğur Dündar, "Yurtseverliğini, iyi insanlığını, Cumhuriyet ve demokrasiye yürekten bağlılığını yakınen bilen bir gazeteci olarak Sn.Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrarı olmayacak bu seçimde; 'Altılı Masa'ya, kazanacak bir adayı önereceğine inanıyorum." paylaşımında bulundu.

İmamoğlu, Uğur Dündar'ı ziyaret etti! Fenerbahçelileri çıldırtan 2 detay
İmamoğlu, Uğur Dündar'ı ziyaret etti! Fenerbahçelileri çıldırtan 2 detay

Spor

İmamoğlu, Uğur Dündar'ı ziyaret etti! Fenerbahçelileri çıldırtan 2 detay

Şıracı İmamoğlu'nun şahidi bozacı Uğur Dündar
Şıracı İmamoğlu'nun şahidi bozacı Uğur Dündar

Gündem

Şıracı İmamoğlu'nun şahidi bozacı Uğur Dündar

Uğur Dündar'dan bomba
Uğur Dündar'dan bomba "dolar" iddiası! Haberi güya AK Parti içinden almış

Medya

Uğur Dündar'dan bomba "dolar" iddiası! Haberi güya AK Parti içinden almış

Uğur Dündar'ı morartacak gelişme
Uğur Dündar'ı morartacak gelişme

Gündem

Uğur Dündar'ı morartacak gelişme

Kimi kandırıyorsun sen? Bakın Uğur Dündar hangi iftirası nedeniyle yargılanıyor!
Kimi kandırıyorsun sen? Bakın Uğur Dündar hangi iftirası nedeniyle yargılanıyor!

Medya

Kimi kandırıyorsun sen? Bakın Uğur Dündar hangi iftirası nedeniyle yargılanıyor!

Fenerbahçeli Uğur Dündar hadi yaz bakalım! Dev arazi neden fakir fukaraya değil size tahsis edildi?
Fenerbahçeli Uğur Dündar hadi yaz bakalım! Dev arazi neden fakir fukaraya değil size tahsis edildi?

Gündem

Fenerbahçeli Uğur Dündar hadi yaz bakalım! Dev arazi neden fakir fukaraya değil size tahsis edildi?

Fenerbahçeliler bu numaraları yer mi? Uğur Dündar yine yaptı yapacağını
Fenerbahçeliler bu numaraları yer mi? Uğur Dündar yine yaptı yapacağını

Gündem

Fenerbahçeliler bu numaraları yer mi? Uğur Dündar yine yaptı yapacağını

Uğur Dündar'ın 'Vatan hainleri'!
Uğur Dündar'ın 'Vatan hainleri'!

Siyaset

Uğur Dündar'ın 'Vatan hainleri'!

Uğur Dündar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısını hatırlatıp 6lı masanın gazını aldı!
Uğur Dündar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısını hatırlatıp 6lı masanın gazını aldı!

Gündem

Uğur Dündar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısını hatırlatıp 6lı masanın gazını aldı!

Uğur Dündar hortumcudan aldığı parayı gizledi! İade ettiğini açıklıyorsun da bir de aldığını söylesene! 10 milyon dolar mı, 20 milyon dolar mı aldın?
Uğur Dündar hortumcudan aldığı parayı gizledi! İade ettiğini açıklıyorsun da bir de aldığını söylesene! 10 milyon dolar mı, 20 milyon dolar mı aldın?

Gündem

Uğur Dündar hortumcudan aldığı parayı gizledi! İade ettiğini açıklıyorsun da bir de aldığını söylesene! 10 milyon dolar mı, 20 milyon dolar mı aldın?

Baykal-Uğur Dündar kavgasında son perde!
Baykal-Uğur Dündar kavgasında son perde!

Siyaset

Baykal-Uğur Dündar kavgasında son perde!

Uğur Dündar çıldırdı! Kürsüden böyle indirildi
Uğur Dündar çıldırdı! Kürsüden böyle indirildi

Spor

Uğur Dündar çıldırdı! Kürsüden böyle indirildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23