Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler
6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı netleşmese de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dillendiriliyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylağına son tepki gösteren isimlerden biri de Uğur Dündar oldu.
2023 seçimleri yaklaşırken 6'lı masada adaylık karmaşası sürüyor. Gazeteci Uğur Dündar'dan çok konuşulacak adaylık çıkışı geldi.
2023 seçimlerine artık aylar kaldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Erdoğan olurken, AK Parti ve MHP seçim çalışmalarına start verdi. 6'lı masada ise aylardır süren adaylık tartışması bitmek bilmiyor.
Gazeteci Uğur Dündar'dan aday olmaya hazırlanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak bir açıklama geldi.
'Kılıçdaroğlu kazanamaz' iması
Dündar, ''Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday önermeli" diyerek CHP liderinin kazanacak aday olmadığını ima etti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uğur Dündar, "Yurtseverliğini, iyi insanlığını, Cumhuriyet ve demokrasiye yürekten bağlılığını yakınen bilen bir gazeteci olarak Sn.Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrarı olmayacak bu seçimde; 'Altılı Masa'ya, kazanacak bir adayı önereceğine inanıyorum." paylaşımında bulundu.
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