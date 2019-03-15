Uğur Boral isim verdi! FETÖ operasyonu yapıldı
Ankara'da FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında arama kararı bulunan bir kişi yakalandı. Zanlının ismini etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Uğur Boral'ın verdiği öğrenildi.15 Mart 2019 Cuma 23:26
Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı örgütün hücre evinde yakalandı.
Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ elebaşılarının Çankaya ilçesindeki hücre evinde saklandığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.
Uğur Boral ismini verdi
Örgütün "gaybubet" adını verdiği hücre evine düzenlenen operasyonda FETÖ'nün "futbol yapılanması" içinde yer aldığı ileri sürülen Baykal Çelik gözaltına alındı.
Çelik'in, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafta bulunan eski futbolcu Uğur Boral'ın belirttiği isimlerden olduğu, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öğrenildi.
Çelik'in, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği belirtildi.
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