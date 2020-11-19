  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Uganda'da seçim öncesi tırmanan şiddet olaylarında ölü sayısı 16'ya yükseldi
Aktüel

Uganda'da seçim öncesi tırmanan şiddet olaylarında ölü sayısı 16'ya yükseldi

Gösterilerde en az 65 kişi yaralandı, 350'den fazla kişi de gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 18:59:43 -
Uganda'da seçim öncesi tırmanan şiddet olaylarında ölü sayısı 16'ya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Uganda'da devlet başkanlığı için aday olan Ulusal Birlik Platformu (NUP) Başkanı Robert Kyagulanyi'nin gözaltına alınmasının ardından, destekçileri ile polis arasında çıkan şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Kampala Polisi Sözcüsü Patrick Onyango, gazetecilere yaptığı açıklamada, başkentin farklı bölgelerindeki Kyagulanyi taraftarlarının gösterilerinde çıkan olaylarda en az 65 kişinin yaralandığını belirtti.

Gösterilerde ölü sayısının 16'ya yükseldiği bilgisini paylaşan Onyango, olaylarla ilgili 350'den fazla kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Polis, şiddet olaylarından ve ölümlerden protestocuları sorumlu tutarken, Ugandalı aktivistler ise göstericilerin polis kurşunuyla öldüğünü ileri sürdü.

Olayların yaşandığı bölgeye polis ve askeri birliklerin konuşlandırıldığı bildirildi.

Uganda polisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seçim çalışmalarına 200 kişiden az olması kaydıyla izin verildiği ancak Kyagulanyi'nin propaganda faaliyetlerini daha fazla kişiyle yaptığı için gözaltına alındığı bilgisini paylaşmıştı.

Adaylık başvurusu yapan Kyagulanyi, bu ayın başında da gözaltına alınmıştı. Kyagulanyi'nin gözaltına alınmasının ardından, 4 başkan adayı seçim kampanyasına ara vermişti.

- Seçimde 11 aday yarışacak

Uganda'da 14 Ocak'ta düzenlenecek genel seçimlerde 11 başkan adayı yarışacak.

Bobi Wine olarak da bilinen pop yıldızı 38 yaşındaki Kyagulanyi, 1986'dan beri iktidarda olan Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin en büyük rakibi olarak görülüyor.

Kyagulanyi, Devlet Başkanı Yoweri Museveni'yi, seçim öncesi muhalifleri polis zoruyla sindirmeye çalışmakla suçluyor.

34 yıldır iktidarda bulunan Museveni de seçimlerde yeniden aday oldu. 1986'da askeri darbeyle göreve gelen Museveni, 1996, 2001, 2006, 2011 ve 2016'daki seçimleri kazanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kokuşmuş mahallede rezalet patladı! Cem Yılmaz'ı yerin dibine gömdü
Medya

Kokuşmuş mahallede rezalet patladı! Cem Yılmaz'ı yerin dibine gömdü

Ahlak dışı yaşam biçimleriyle magazin medyası tarafından ‘ünlü’ etiketi yapıştırılarak topluma rol model olarak sunulan isimler artık birbir..
Profesörden 9'luk deprem uyarısı! 'Nerede olacağını biliyoruz'
Gündem

Profesörden 9'luk deprem uyarısı! 'Nerede olacağını biliyoruz'

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara Bölgesi’nde büyük depremin Tekirdağ’da olacağını, depremin yıkım gücünün 9 ol..
Mareşal Wigston'dan TF-X açıklaması: İngiltere ve Türkiye arasındaki...
Dünya

Mareşal Wigston'dan TF-X açıklaması: İngiltere ve Türkiye arasındaki...

TF-X ve T129 ATAK ile ilgili paylaşımda bulunan İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Sir Michael Wigston, yeni nesil savaş uçağı TF-X'..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay