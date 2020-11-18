  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Uganda'da seçim öncesi olaylarda en az 2 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Uganda'da seçim öncesi olaylarda en az 2 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-18 18:02:49 -
Uganda'da seçim öncesi olaylarda en az 2 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Uganda'da devlet başkanlığı için aday olan Ulusal Birlik Platformu (NUP) Başkanı Robert Kyagulanyi'nin gözaltına alınmasının ardından, Kyagulanyi destekçileri ile polis arasında çıkan olaylarda en az 2 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent Kampala'nın farklı bölgelerinde toplanan Kyagulanyi taraftarları, liderlerinin serbest bırakılması için gösteri düzenledi.

Sosyal medyada da Kyagulanyi destekçileri ile polis arasında çıkan olaylarda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların olduğu görüntüler yayımlandı.

Uganda polisi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seçim çalışmalarına 200 kişiden az olması kaydıyla izin verildiği ancak Kyagulanyi'nin propaganda faaliyetlerini daha fazla kişiyle yaptığı için gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Adaylık başvurusu yapan Kyagulanyi, bu ay başında da gözaltına alınmıştı.

- Seçimde 11 aday yarışacak

Uganda'da 14 Ocak'ta düzenlenecek genel seçimlerde 11 başkan adayı yarışacak.

Bobi Wine olarak da bilinen pop yıldızı 38 yaşındaki Kyagulanyi, 1986'dan beri iktidarda olan Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin en büyük rakibi olarak görülüyor.

Kyagulanyi, Devlet Başkanı Yoweri Museveni'yi, seçim öncesi muhalifleri polis zoruyla sindirmeye çalışmakla suçluyor.

34 yıldır iktidarda bulunan Museveni de seçimlerde yeniden aday oldu.

1986'da askeri darbeyle göreve gelen Museveni, 1996, 2001, 2006, 2011 ve 2016'daki seçimleri kazanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul’da ‘EKO’lojik felaket!
Gündem

İstanbul’da ‘EKO’lojik felaket!

Kameralar karşısında çevreci bir profil çizen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeşilin ve denizin başkenti niteliğindeki İstanbul’u çevre ..
Başkan Erdoğan'dan kritik faiz uyarısı
Gündem

Başkan Erdoğan'dan kritik faiz uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Ekonomi Şurası'nda yaptığı açıklamada, "Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor" dedi...
ABD'yi sarsan füze krizi! Hepsi doğrulandı, şoke edecek detaylar...
Dünya

ABD'yi sarsan füze krizi! Hepsi doğrulandı, şoke edecek detaylar...

ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan bir savunma şirketi çalışanı, Çin'e önemli askeri teknoloji bilgisi iletmekten suçlu bulundu.
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay