Ufka Yolculuk’ta büyük ödüller sahiplerini buldu! Bir uçak dolusu yarışmacı ve gönüllü Temmuz’da umreye gidiyor

"Nasıl İnanmalı?" temasıyla 825 bin yeni kayıt alarak rekor kıran yarışmada, onlarca katılımcı Umre yolculuğuna hak kazanırken toplamda 6 milyon TL değerinde nakdî ödül ve teknolojik hediyeler dağıtıldı. Toplumu sahih kaynaklarla buluşturmayı gaye edinerek yola çıkan ve bugüne kadar 6,5 milyonu aşkın kişiye ulaşan Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları, 13. yılına özel çekiliş ödüllerini dijital platformlardan gerçekleştirdiği canlı yayınla tamamladı. İlkokuldan yetişkin kategorisine kadar her yaş grubundan binlerce katılımın sağlandığı yarışmanın çekiliş sonuçları, YouTube, Instagram ve Facebook üzerinden anlık olarak duyuruldu.

BİR UÇAK DOLUSU GÖNÜLLÜ KUTSAL TOPRAKLARA GİDİYOR

Yarışmanın en prestijli ödülü olan Umre için bu yıl adeta bir "Ufka Yolculuk Kafilesi" oluşturuluyor. Dereceye girenlerin yanı sıra canlı yayın çekilişiyle belirlenen 23 katılımcının da dahil olacağı bir uçak dolusu yarışmacı ve gönüllülerden oluşan grup, temmuz ayında mukaddes topraklara doğru yola çıkacak.

6 MİLYON TL NAKDİ ÖDÜL VE TEKNOLOJİ ŞÖLENİ

Yarışma kapsamında dereceye giren katılımcılar, toplamda 6 milyon TL tutarında nakdî ödüle hak kazandı. Ayrıca "Davet Et Kazan" ve "25’te 25" kampanyaları aracılığıyla okuma kültürünü yaygınlaştıran katılımcılara, dizüstü bilgisayardan drone uçağa, robot süpürgeden akıllı telefona kadar onlarca teknolojik hediye verildi.

"BU SADECE BİR BİLGİ YARIŞMASI DEĞİL, KARAKTER İNŞASIDIR"

Programda söz alan Ufka Yolculuk Genel Koordinatörü Süleyman Çakmak, organizasyonun ulaştığı 825 bin kişilik yeni rekorun mutluluğunu paylaştı. Çakmak, "Ufka Yolculuk sadece bir sınav değil, gençlerimiz ve toplumumuz için bir karakter inşası sürecidir. Amacımız; her bireyi, doğru bilgi ve sahih kaynaklar ile buluşturmaktır." ifadelerini kullandı.

İcra Heyeti Başkanı Avukat Hayrettin Küçüksoy ise ödüllerin sembolik birer teşvik olduğunu vurgulayarak, "Asıl büyük kazanım, okunan eserlerin, bireylerin zihninde ve kalbinde bıraktığı izdir." dedi.