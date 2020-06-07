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Dünya

UFC Başkanından flaş açıklama! Dövüşçüler sokaklara salınıyor

Dünyanın en bilinen karma dövüş sanatları organizasyonu Ultimate Fighting Championship (UFC) Başkanı Dana White, profesyonel dövüşçülerin ABD’deki sokaklarda düzenin sağlanmasına yardımcı olabileceklerini ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 15:27:00 -
UFC Başkanından flaş açıklama! Dövüşçüler sokaklara salınıyor

Steve-O olarak bilinen Stephen Gilchrist Glover adlı TV ünlüsünün Youtube’dan yaptığı canlı yayına katılan UFC Başkanı Dana White, profesyonel dövüşçülerin ABD’deki sokaklarda düzenin sağlanmasına yardımcı olmak için gönderilebileceğini ifade etti.

‘Birkaç yağmacıya derslerini veren’ UFC hafif ağır siklet şampiyonu Jon Jones’un yaptıklarına çok sevindiğini söyleyen White, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Belki de sokakları temizlemek ve tüm bu kargaşayı durdurmak için UFC dövüşçülerini göndermeliyim diye düşünüyorum.”

46 yaşındaki siyah Amerikalı George Floyd'un geçen hafta pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti.

Protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kente sıçramış, birçok eyalette ulusal muhafızlar görevlendirilmişti.

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Yorumlar

Serdar

Bunları ayakta doların karşılıksız dünya parası olması tutuyor.
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