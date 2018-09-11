UEFA'nın yeni turnuvası 2021'de başlıyor

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Başkanı Andrea Angelli, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin yanısıra üçüncü bir turnuvanın geleceğini duyurdu.

Aynı zamanda Juventus'un da başkanı olan Andrea Agnelli, "UEFA ile görüşmelerimiz sona ermek üzere. Avrupa'da üçüncü bir kupa hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

96 TAKIMLA 2021'DE BAŞLIYOR

Avrupa basınında yer alan haberlerde, Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayısının aynı kalacağı, UEFA Avrupa Ligi'ndeki takım sayısının ise 48'den 32'ye indirileceği kaydedildi.

Yeni turnuvanın adı belirlenmezken, 96 takımla yapılacağı ve 2021/22 sezonundan itibaren oynanmaya başlayacağı vurgusu yapıldı.