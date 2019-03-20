UEFA’dan Ümit Öztürk ve Ceyhun Sesigüzel’e görev
FIFA kokartlı hakemlerden Ümit Öztürk ile yardımcı hakem Ceyhun Sesigüzel, İskoçya’da düzenlenecek olan U17 UEFA Avrupa Şampiyonası Elit Tur 6.20 Mart 2019 Çarşamba 14:06
FIFA kokartlı hakemlerden Ümit Öztürk ile yardımcı hakem Ceyhun Sesigüzel, İskoçya’da düzenlenecek olan U17 UEFA Avrupa Şampiyonası Elit Tur 6. Grup’da görev alacak.
FIFA kokartlı hakemlerden Ümit Öztürk ile FIFA kokartlı yardımcı hakem Ceyhun Sesigüzel, 20-26 Mart 2019 tarihleri arasında İskoçya’da düzenlenecek İskoçya, Portekiz, Rusya ve Polonya takımlarının katılacağı U17 UEFA Avrupa Şampiyonası Elit Tur 6. Grup müsabakalarında görev alacaklar. Ümit Öztürk, 23 Mart Cumartesi günü oynanacak Portekiz-Polonya ve 26 Mart Salı günü oynanacak Rusya-Portekiz müsabakalarında hakem, 20 Mart Çarşamba günü oynanacak Portekiz-İskoçya müsabakasında dördüncü hakem olarak düdük çalacak.
Ceyhun Sesigüzel ise bu müsabakalarda yardımcı hakem olarak görev yapacak.
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