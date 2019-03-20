0553 313 94 23

UEFA'dan Ümit Öztürk ve Ceyhun Sesigüzel'e görev

Hakem Ümit Öztürk ve yardımcı hakem Ceyhun Sesigüzel, 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elit tur maçlarında görev alacak.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:30
UEFA'dan Ümit Öztürk ve Ceyhun Sesigüzel'e görev

FIFA kokartlı Türk hakem Ümit Öztürk ile yardımcı hakem Ceyhun Sesigüzel, 20-26 Mart tarihlerinde İskoçya'da düzenlenecek ve İskoçya, Portekiz, Rusya ve Polonya takımlarının katılacağı 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası elit tur 6. Grup müsabakalarında görevlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ümit Öztürk, 23 Mart Cumartesi günü oynanacak Portekiz-Polonya ve 26 Mart Salı günkü Rusya-Portekiz karşılaşmalarında hakem, bu akşamki Portekiz-İskoçya müsabakasında dördüncü hakem, Ceyhun Sesigüzel ise bu maçlarda yardımcı hakem olarak görev alacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:30
  1. 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası
  2. Ceyhun Sesigüzel
  3. Elit Tur
  4. Futbol
  5. Türkiye Futbol Federasyonu
  6. Ümit Öztürk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hem belediye başkanlığına hem de muhtarlığa aday
    1. Hem belediye başkanlığına hem de..
    2. "Kentsel dönüşümlerin yapılması çok..
    3. Darbeden haberi olan FETÖ'cüler 15..
    4. Bektaşi gençlerden Poyraz’a destek
    5. Yatırımcılardan tahvil ihracına yoğun..
    6. Barutçu: "Arvasi Hoca toplumun..
    7. Geleceğin kulübü 2019 geri dönüyor
    8. CHP’li Erdek Belediye Başkanının..
    9. Abramovich'in Chelsea için istediği..
    10. Öğrenciler, Yeni Zelanda'daki terör..
    11. Mersin'de kaçakçılara operasyon
    12. İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı..
    13. PKK/KCK'nın sözde bölge sorumlusu..
    14. Afyonkarahisar TOKİ Fatma Aliye Hanım..
    15. Bakan Varank: "Bizim gönderdiğimiz..
    16. İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi..
    17. İran'da yasağa rağmen halkın..
    18. Beşiktaş'ta deprem! Fikret Orman..
    19. Olcay Çokar’ın adı bu parkta yaşayacak
    20. Fındık ihracatçıları bahçe zararlıları..
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor