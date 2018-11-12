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UEFA'dan Türk hakemlere kritik görev

UEFA, hakem Ali Palabıyık ile yardımcı hakem Serkan Olguncan'ı Malta'nın ev sahipliğinde düzenlenen 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemelerinde görevlendirdi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 19:55
UEFA'dan Türk hakemlere kritik görev

UEFA, FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık ile yardımcı hakem Serkan Olguncan'ı 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemelerinde görevlendirdi.

Ali Palabıyık ile Serkan Olguncan; Fransa, Belçika, Litvanya ile ev sahibi Malta'nın katılımıyla yarın başlayacak 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup müsabakalarında görev yapacak.

Ali Palabıyık, 14 Kasım Çarşamba günü oynanacak Fransa-Malta müsabakasında dördüncü hakem, 17 Kasım Cumartesi günü Fransa-Litvanya maçında ve 20 Kasım Salı günkü Belçika-Fransa karşılaşmalarını yönetecek. Serkan Olguncan ise bu maçlarda yardımcı hakem olacak.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 19:55
  1. Avrupa
  2. Fransa
  3. 20 Kasım
  4. Çarşamba
  5. Belçika
  6. Litvanya

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