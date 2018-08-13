UEFA'dan Türk hakemlere görev

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Halil Umut Meler, Danimarka'nın Kopenhag ile Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

Başkent Kopenhag ile aynı ismi taşıyan statta TSİ 19.30'da başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Ekrem Kan ileİbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Kopenhag ile CSKA Sofya arasında Bulgaristan'da oynanan ilk maçı Danimarka temsilcisi 2-1 kazanmıştı.

HÜSEYİN GÖÇEK, BRONDBY - SPARTAK SUBOTICA MAÇINDA

Hüseyin Göçek ise Danimarka'nın Brondby ile Sırbistan'ın Spartak Subotica takımları arasındaki karşılaşmada görev alacak.

Brondby kentiyle aynı adı taşıyan statta TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kemal Yılmaz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ümit Öztürk üstlenecek.

İki takım arasında Sırbistan'da oynanan ilk maçı Brondby 2-0 galip tamamlamıştı.