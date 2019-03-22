UEFA'dan Türk gözlemcilere görev

İSTANBUL (AA) - UEFA Gözlemcisi Erol Ersoy, İspanya ile Norveç arasındaki 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) eleme maçında görev yapacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Erol Ersoy'un görevlendirildiği F Grubu mücadelesi, yarın İspanya'nın Valencia şehrindeki Mestalla Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak. UEFA Gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek İşcan ise 23-29 Mart tarihlerinde İsveç'te oynanacak 2019 Avrupa 17 Yaş Altı Kızlar Şampiyonası 3. Grup maçlarında görevlendirildi.



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