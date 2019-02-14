UEFA'dan Sergio Ramos için soruşturma



İSTANBUL (AA) - UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Ajax'ı deplasmanda 2-1 yendikleri maçta gördüğü sarı kart nedeniyle Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos hakkında disiplin soruşturması başlattı. UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, karşılaşmanın 90. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Ramos'un maçtan sonra yaptığı yorumlara ilişkin disiplin soruşturması açıldığı bildirildi. Sarı kartı kasten görüp görmediği incelenecek İspanyol futbolcu Ramos, mücadelenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Skora bakınca sarı kart görmeyi zorlamadım dersem yalan söylemiş olurum." ifadesini kullanmıştı.







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