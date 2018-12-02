0553 313 94 23

UEFA'dan kulüpler için yeni turnuva

- UEFA, 2021-2022 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne ek olarak üçüncü bir turnuva düzenleyecek

02 Aralık 2018 Pazar 23:47
UEFA'dan kulüpler için yeni turnuva


İSTANBUL (AA) - UEFA, 2021-2022 sezonundan itibaren kulüpler düzeyinde yeni bir turnuva düzenleneceğini duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 2021-2022 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne ek olarak üçüncü bir turnuva hayata geçirilecek.

Yeni turnuvada 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek ve karşılaşmalar perşembe günleri oynanacak. Gruplarını lider tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna kalacak. Grupları ikinci sırada bitiren ekiplerle UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü olan takımlar, yeni turnuvanın play-off turunda yer alacak ve yoluna son 16 turunda devam edecek.

Gruplardan sonra eleme usulüyle oynanacak maçların ardından turnuvanın şampiyonu belirlenecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü turnuvasının şampiyonu, bir sonraki sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 23:47
  1. Futbol
  2. UEFA

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye ile Paraguay arasında bir ilk!
    1. Türkiye ile Paraguay arasında bir ilk!
    2. Kaşıkçı'nın WhatsApp yazışmaları,..
    3. TBMM Başkanı Yıldırım Çin'e gitti
    4. GÜNDEM ÖZETİ / 3 Aralık 2018
    5. A Milli Futbol Takımı'nın fikstürü..
    6. Çakar'dan olay açıklama: VAR'ını..
    7. Nijerya'da AWCON şampiyonları coşkuyla..
    8. Endonezyalı diplomat Esenboğa'da..
    9. Derbi maçın ardından
    10. Endonezyalı diplomat Esenboğa'da..
    11. Daum saçlarını Türk berbere emanet etti
    12. 2019 Dünya Kadınlar Hentbol..
    13. EURO 2020 maç programı belli oldu
    14. "Myanmar'ın yaptığı saldırılar..
    15. UEFA'dan kulüpler için yeni turnuva
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paraguay'dan..
    17. Derbi maçın ardından
    18. TEM'de TIR'lar çarpıştı!
    19. İran'dan çok sert açıklama: Yapmaya..
    20. Derbi maçın ardından
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile neden sık görüştüğünü açıkladı
    Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile neden sık görüştüğünü açıkladı
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Muharrem Coşkun'dan yeniakit.com.tr'ye saldıran 'Gezi zekalılara' tokat gibi cevap!
    Muharrem Coşkun'dan yeniakit.com.tr'ye saldıran 'Gezi zekalılara' tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    İçişleri Bakanı Soylu'dan sert sözler! 'Filmi başa sarmayalım'
    İçişleri Bakanı Soylu'dan sert sözler! 'Filmi başa sarmayalım'
    FETÖ mağdurları evlerini istiyor
    FETÖ mağdurları evlerini istiyor