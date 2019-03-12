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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

12 Mart 2019 Salı 13:30
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev


İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Portekiz'in Porto ile İngiltere'nin Tottenham genç takımları arasında yarın oynanacak UEFA Gençlik Ligi son 16 turu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Portekiz'in Porto şehrindeki CTFD Porto Gaia Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Gökmen Baltacı yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Antonio Ferreira Gonçalves olacak.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 13:30
  1. Futbol
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