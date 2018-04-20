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UEFA'dan Fenerbahçe'ye müjde!

UEFA, Fenerbahçe Kulübü'ne Avrupa kupalarına katılabileceğini yazılı olarak bildirdi.

20 Nisan 2018 Cuma 22:37
UEFA'dan Fenerbahçe'ye müjde!

UEFA, yazılı olarak yolladığı mesajda Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarına katılabileceğini açıkladı. 

Bu sezon UEFA ile finansal fair-play anlaşması imzalayan Fenerbahçe'nin bir süredir maaş sınırlaması bulunuyordu. Sarı lacivertli kulüp, sattığı oyuncudan elde edeceği gelir ile yeni transfer yapabiliyordu. 

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe yetkililer, UEFA ile İsviçre'nin Nyon kentinde buluşmuş ve kulübün mali durumunu anlatmışlardı.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 22:37
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