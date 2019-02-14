UEFA’dan Fatma Özlem Tursun’a görev
UEFA, FIFA kokartlı futsal kadın hakemi Fatma Özlem Tursun’a Portekiz’de düzenlenecek UEFA Kadınlar Futsal Avrupa Şampiyonası finallerinde görev verdi.14 Şubat 2019 Perşembe 16:14
UEFA, FIFA kokartlı futsal kadın hakemi Fatma Özlem Tursun’a Portekiz’de düzenlenecek UEFA Kadınlar Futsal Avrupa Şampiyonası finallerinde görev verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı Futsal Kadın Hakemimiz Fatma Özlem Tursun, 14-17 Şubat tarihleri arasında Portekiz’de düzenlenecek UEFA Kadınlar Futsal Avrupa Şampiyonası finallerinde görev alacak. Finallerde, Portekiz, Rusya, İspanya ve Ukrayna takımları mücadele edecek" denildi.
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