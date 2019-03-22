UEFA’dan Erol Ersoy’a görev
UEFA Gözlemcisi Erol Ersoy, İspanya ile Norveç takımları arasında oynanacak maçta görevlendirildi.22 Mart 2019 Cuma 11:30
UEFA Gözlemcisi Erol Ersoy, İspanya ile Norveç takımları arasında oynanacak maçta görevlendirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamasında, "UEFA Gözlemcimiz Erol Ersoy, İspanya ile Norveç takımları arasında 23 Mart 2019 Cumartesi günü oynanacak Euro 2020 Elemeleri F Grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. İspanya’nın Valencia şehrindeki Mestalla Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, saat 22.45’te başlayacak" denildi.
YORUM YAZ