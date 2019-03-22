UEFA’dan Deniz Dilan Gökçek İşcan’a görev
UEFA Gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek İşcan, İsveç’teki 2019 Avrupa U17 Kızlar Şampiyonası 3.22 Mart 2019 Cuma 11:24
UEFA Gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek İşcan, İsveç’teki 2019 Avrupa U17 Kızlar Şampiyonası 3. Grup maçlarında görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "UEFA Gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek İşcan, 23-29 Mart 2019 tarihleri arasında İsveç’te oynanacak 2019 Avrupa U17 Kızlar Şampiyonası 3. Grup maçlarında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak" denildi.
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