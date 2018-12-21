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UEFA'dan Cengiz Ünder'e büyük onur

- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en iyi genç 11'inde, Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder de yer aldı

21 Aralık 2018 Cuma 16:17
UEFA'dan Cengiz Ünder'e büyük onur


ANKARA (AA) - İtalya'nın Roma takımında forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde forma giyerek performanslarında büyük gelişim gösteren genç oyuncular içinden UEFA tarafından belirlenen en iyi 11'de yer aldı.

UEFA, en iyi genç yeteneklerden oluşan 11'in forvet bölgesinde yer verdiği 21 yaşındaki milli futbolcu için, "Roma'nın geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalmasına yardım etti. Bu turnuvada da hızı, yaratıcılığı ve öldürücü sol ayağıyla grup maçlarında 3 kez ağları sarstı." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen genç oyunculardan kurulan en iyi 11'de şu isimlere yer verildi:

Kaleci: Odisseas Vlachodimos (Benfica).

Defans: Milan Skriniar (Inter), Matthijs de Ligt (Ajax), Andy Robertson (Liverpool).

Orta saha: Frenkie de Jong (Ajax), Houssem Aouar (Olympique Lyon), Arthur (Barcelona), Nikola Vlasic (CSKA).

Forvet: Cengiz Ünder (Roma), Hirving Lozano (PSV), Jadon Sancho (Borussia Dortmund).

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 16:17
  1. Cengiz Ünder
  2. en iyi 11
  3. Roma
  4. Şampiyonlar Ligi
  5. UEFA

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