UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:49
İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Estonya'nın Flora Tallinn ile Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımları arasında yarın oynanacak maçı yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'deki Lilleküla Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cem Satman yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.
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