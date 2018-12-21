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UEFA'dan 2 kulübe men cezası

UEFA, Financial Fair Play kriterlerine uymayan Vardar ve Levski Sofya'ya 1 yıl Avrupa'dan men cezası verdi. Öte yandan Portekiz'den Sporting kulübüne de 50 bin euro para cezası verildi.

21 Aralık 2018 Cuma 21:06
UEFA'dan 2 kulübe men cezası

UEFA, Financial Fair Play (FFP) kriterlerinde acımadı ve üç takıma ceza verdi. Makedonya takımı Vardar ve Bulgar ekibi Levski Sofya'ya FFP kriterlerine uymadıkları için 1 yıl Avrupa'dan men cezası verildi.

İki takım, 28 Şubat 2019 tarihine kadar borçlarını ödememesi halinde ise 2019/20 ve 2020/21 sezonlarında da Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edemeyecek. Ayrıca Vardar ve Levski Sofya'ya 100 bin euro para cezası verildi.

Sporting'e para cezası

UEFA, öte yandan Portekiz'den Sporting kulübüne de 50 bin euro para cezası verdi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 21:06
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