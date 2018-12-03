UEFA Uluslar Ligi Finalleri
- Yarı finalde Portekiz-İsviçre ve Hollanda-İngiltere maçları oynanacak03 Aralık 2018 Pazartesi 16:50
ANKARA (AA) - UEFA Uluslar Ligi Finalleri kura çekimi, İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapıldı.
İlk kez düzenlenen turnuvada A Ligi gruplarını lider bitiren milli takımların katıldığı kura çekimi sonucunda, Portekiz ile İsviçre, Hollanda ile de İngiltere eşleşti.
Yarı finaller 5-6 Haziran 2019, final ve 3'üncülük maçı ise 9 Haziran 2019'da oynanacak.
Karşılaşmalara, Portekiz'deki Dragao ve Afonso Henriques statları ev sahipliği yapacak.
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