UEFA reforma gidiyor! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yüzü gülecek

Türkiye'de Fenerbahçe ve Galatasaray, İtalya'da Milan'ın sorun yaşadığı yeniden yapılanma anlaşmaları ile ilgili olarak UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Avrupa futbolunda yeni bir denge oluşturacağız. Bunun için FFP kurallarında reforma gideceğiz. Her kulübün kendi potansiyeline ulaşmasını istiyoruz. Maddi açıdan kendini kanıtlamış kulüplerin harcama özgürlüğünü artıracağız. Ayrıca, yeniden yapılanma anlaşmalarını biraz daha esneteceğiz" ifadelerini kullandı.

Sporx'in haberine göre,Aleksander Ceferin, ayrıca Türkiye'nin de aday olup alamadığı ve oylamada şaibelerin olduğu EURO2016 ve EURO2024 örnekleri sonrası, "Finalleri ve turnuvalara ev sahipliği yapacak yerleri, bundan sonra daha fazla şeffaflıkla inceleyecek ve oylayacağız" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe ve Galatasaray da yakından ilgileniyor

Galatasaray, 2022'ye kadar UEFA ile bir yapılandırma anlaşması yapmıştı. Sarı kırmızılı kulüp, anlaşma gereği transfer harcamalarında ve maaş bütçesinde belli sınırlandırmalara gitmeyi kabul etmişti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise eski başkan Aziz Yıldırım döneminde yapılan anlaşmaya uyamayacaklarını, "Ağzımızla kuş tutsak olmaz" diyerek açıklamıştı. Fenerbahçe, 31 Ocak'ta UEFA ile yaptığı görüşme sonrası daha fazla umutlanmıştı.