UEFA Avrupa Uluslar Ligi nedir? Nasıl bir format uygulanır?

Uluslar Ligi statüsüne göre UEFA'ya üye 55 ülke öncelikle dört küme oluşturacak. Bu sistem hazırlık maçlarının yerine geçecek ve EURO 2020'ye play-off hakkı da sağlayacak.

Formatı nasıl olacak?

Birinci kümede 12, ikinci kümede 12, üçüncü kümede 15, dördüncü kümede 16 ülkenin milli takımları yer alıyor. Küme A ve B'de oluşturulan dört grupta üçer ülke mücadele ediyor. Küme C'de bir grupta üç ülke, diğer üç grupta dörder ülke boy gösteriyor. Küme D'de bulunan dört grupta ise dörder ülke yer alıyor.

UEFA Uluslar Ligi nasıl bir fayda sağlayacak?

Uluslar Ligi aynı zamanda, Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılım hakkı sağlaması açısından da önem taşıyacak.

Avrupa Şampiyonası elemeleri yine 10 grupta oynanmaya devam edecek ve yine gruplarda ilk iki sırayı alan ülkeler finallere katılmaya hak kazanacak. Ancak 24 ülkenin mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası finallerine kalacak son dört takım, Uluslar Ligi'nin dört kümesinden çıkacak.

Kümelerinde Avrupa Şampiyonası finallerine kalamamış ülkeler, kendi aralarında play-off maçları yapacak ve son 4 takım Avrupa Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanacak.

Türkiye hangi grupta?

UEFA'nın ilk kez düzenlediği turnuvada Türkiye, kura çekimine Avusturya, Galler, Rusya, Slovakya, İsveç, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Kuzey İrlanda, Danimarka ve Çekya ile B Ligi'nden katıldı.

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ın rakipleri İsveç ve Rusya oldu.

B Ligi'ndeki 12 ülke, 3'er takımlı 4 gruba ayrılacak. Gruplarında lider olan 4 ülke, A Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu 4 ülke ise 2020'de oynanacak bir sonraki turnuva için C Ligi'ne düşecek. B Ligi'nde en çok puanı olan ve 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılamayan 4 ülke ise Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için play-off oynayacak.

A Ligi'nde takımlar, 3'erli 4 gruba ayrılacak. Dört grup lideri, 2019 Haziran'da şampiyon olmak için UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde (Yarı final, üçüncülük maçı ve final) mücadele edecek. Ev sahibi ülke, finalistler arasından 2018 Aralık'ta belli olacak. Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubu'na düşecek. UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için play-off oynayacak.

C Ligi'nde 1 grup 3 ve 3 grup 4'er takıma ayrılacak ve 4 grup birincisi B Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nde D Grubu'na düşecek. UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için play-off'ta mücadele edecek.

D Ligi'nde ise takımlar 4'erli 4 gruba ayrılacak ve 4 grup lideri C Ligi'ne çıkacak. UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için play-off'larda yer alacak.