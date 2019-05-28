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UEFA Avrupa Ligi’nin en büyüğü belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi’nde 2018-2019 sezonu kupası, yarın Chelsea-Arsenal arasında oynanacak mücadele sonrası sahibini bulacak.

28 Mayıs 2019 Salı 11:20
UEFA Avrupa Ligi’nin en büyüğü belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi’nde 2018-2019 sezonu kupası, yarın Chelsea-Arsenal arasında oynanacak mücadele sonrası sahibini bulacak. Dev final 22.00’de Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de oynanacak.


UEFA Avrupa Ligi’nde 2018-2019’un en büyüğü yarın akşam belli oluyor. İki finalist Chelsea ve Arsenal, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Olimpiyat Stadyumu’nda TSİ 22.00’de başlayacak mücadelede Avrupa’nın iki numaralı kupası olarak kabul edilen UEFA Avrupa Ligi’ni kazanmak için kozlarını paylaşacak. Dev finali İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek. Rocchi’nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Lorenzo Manganelli yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniele Orsato.



Finale nasıl geldiler?


UEFA Avrupa Ligi’nde BATE Borisov, Mol Vidi ve PAOK’u yer aldığı L Grubu’nu 16 puanla zirvede tamamlayan Chelsa, Son 32 Turu’nda Malmö, Son 16 Turu’nda Dinamo Kiev, çeyrek finalde Slavia Prag ve yarı finalde de Frankfurt’u eleyerek finale çıktı.


Sporting Lizbon, Vorskla ve Karabağ’ın yer aldığı E Grubu’nu 16 puanla zirvede tamamlayan Arsenal ise Son 32 Turu’nda BATE’yi, Son 16 Turu’nda Rennes’i, çeyrek finalde Napoli ve yarı finalde de Valencia’yı devirerek adını finale yazdırmıştı.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 11:20
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