Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu! Marsilya...

UEFA Avrupa Ligi'nde Atletico Madrid ve Marsilya isimlerini finale yazdırdılar.

04 Mayıs 2018 Cuma 02:03
UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu! Marsilya...

Atletico Madrid - Arsenal

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçında Atletico Madrid ile Arsenal karşı karşıya geldi.

İlk maçın 1-1 tamamlanması sebebiyle mutlak gole ihtiyacı olan Arsenal, 45. dakikada Diego Costa'ya engel olamadı ve kalesinde golü gördü.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. İkinci yarıdan itibaren riskli bir oyun ortaya koyan Arsenal aradığı golleri bulamadı.

Kalan dakikalardan gol sesi çıkmadı ve Atletico Madrid, Arsenal'i 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselen taraf oldu.

Arsene Wenger, Arsenal'in başındaki son Avrupa kupası maçını mağlubiyetle tamamladı.

Salzburg - Marsilya

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Salzburg ile Marsilya karşı karşıya geldi.

İlk maçı 2-0 kaybeden Salzburg, ilk devrede aradığı golü bulamadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Mücadelenin 53. dakikasında Amadou Haidara ile öne geçen Salzburg, 65. dakikada Bouna Sarr'ın kendi kalesine kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadelenin normal süresi 2-0'lık skorla tamamlandı.

Uzatmalara giden karşılaşmanın 116. dakikasında sahneye Marsilya'dan Rolando çıktı.

Bu golle birlikte Salzburg'a 2-1 mağlup olan Marsilya, ilk maçta rakibi 2-0 mağlup etmesi sebebiyle UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.

Kaynak:Sporx

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 02:03
  1. UEFA Avrupa Ligi
  2. Atletico Madrid
  3. Marsilya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Guiliano'dan Beşiktaş yorumu: Finale çıkmayı hak ettik
    1. Guiliano'dan Beşiktaş yorumu: Finale..
    2. UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli..
    3. ABD asker sayısını açıkladı
    4. Arnavutluk Savunma Bakanı, Türkiye'yi..
    5. Fenerbahçe'ye gol makinası Ferreyra!
    6. Gökdeniz Karadeniz yeşil sahalara veda..
    7. Atletico Madrid Arsenal'i kupada saf..
    8. Uzay savaşları başlıyor! Trump yeni..
    9. Twitter'dan kritik uyarı: Şifrenizi..
    10. İşte İsrailli keskin nişancıların yeni..
    11. BM Genel Sekreteri'nden nükleer..
    12. Tarihi alanda bir kamyon çöp toplandı
    13. Cumhur İttifakı Protokolü'nü imzaladı
    14. TFF 2 ve 3'üncü Lig Play-Off tarihleri..
    15. Savunmadaki ihracatı zırhlılar sırtladı
    16. Emre Mor'dan tepki! "Okuduklarınıza..
    17. Paşinyan'a sürpriz teklif! Bunu..
    18. 2018'in ilk şehir hastanesi Kayseri'de..
    19. ABD'den 'basın' ikiyüzlülüğü:..
    20. Stephen Hawking'in ölmeden önceki son..
    Kuveyt Türk
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı
    Melih Gökçek tam 10 gün önceden bildi
    Melih Gökçek tam 10 gün önceden bildi
    Fransızları 24 Haziran korkusu sardı: Erdoğan Osmanlı'yı yeniden...
    Fransızları 24 Haziran korkusu sardı: Erdoğan Osmanlı'yı yeniden...
    Suudi Arabistan'dan Medine'ye skandal yasak!
    Suudi Arabistan'dan Medine'ye skandal yasak!
    İlhan Kesici CHP'nin adayını açıkladı
    İlhan Kesici CHP'nin adayını açıkladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    AK Parti'den Ali Babacan ve Cemil Çiçek sürprizi
    AK Parti'den Ali Babacan ve Cemil Çiçek sürprizi