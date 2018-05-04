UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu! Marsilya...

Atletico Madrid - Arsenal

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçında Atletico Madrid ile Arsenal karşı karşıya geldi.

İlk maçın 1-1 tamamlanması sebebiyle mutlak gole ihtiyacı olan Arsenal, 45. dakikada Diego Costa'ya engel olamadı ve kalesinde golü gördü.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. İkinci yarıdan itibaren riskli bir oyun ortaya koyan Arsenal aradığı golleri bulamadı.

Kalan dakikalardan gol sesi çıkmadı ve Atletico Madrid, Arsenal'i 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselen taraf oldu.

Arsene Wenger, Arsenal'in başındaki son Avrupa kupası maçını mağlubiyetle tamamladı.

Salzburg - Marsilya

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Salzburg ile Marsilya karşı karşıya geldi.

İlk maçı 2-0 kaybeden Salzburg, ilk devrede aradığı golü bulamadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Mücadelenin 53. dakikasında Amadou Haidara ile öne geçen Salzburg, 65. dakikada Bouna Sarr'ın kendi kalesine kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadelenin normal süresi 2-0'lık skorla tamamlandı.

Uzatmalara giden karşılaşmanın 116. dakikasında sahneye Marsilya'dan Rolando çıktı.

Bu golle birlikte Salzburg'a 2-1 mağlup olan Marsilya, ilk maçta rakibi 2-0 mağlup etmesi sebebiyle UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.

Kaynak:Sporx