  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rövanş zamanı! Çeyrek finalistler belli oluyor
Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş mücadeleleri yarın tek maçla başlayacak. Perşembe günü ise 7 karşılaşma oynanacak.

Heyecan devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 turunda yarın ve 19 Mart Perşembe günü 8 maç oynanacak.

Karşılaşmalar sonucunda rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

Avrupa Ligi'nde final müsabakası, 20 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde Beşiktaş Park'ta oynanacak.

Ligde son 16 turu rövanşlarının (TSİ) programı ve ilk müsabakalardaki sonuçlar şöyle:

Yarın:

18.30 Braga (Portekiz) - Ferencvaros (Macaristan) (0-2)

19 Mart Perşembe:

20.45 Freiburg (Almanya) - Genk (Belçika) (0-1)

20.45 Olimpik Lyon (Fransa) - Celta Vigo (İspanya) (1-1)

20.45 Midtjylland (Danimarka) - Nottingham Forest (İngiltere) (1-0)

23.00 Real Betis (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan) (0-1)

23.00 Porto (Portekiz) - Stuttgart (Almanya) (2-1)

23.00 Roma (İtalya) - Bologna (İtalya) (1-1)

23.00 Aston Villa (İngiltere) - Lille (Fransa) (1-0)

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23