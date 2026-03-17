UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rövanş zamanı! Çeyrek finalistler belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş mücadeleleri yarın tek maçla başlayacak. Perşembe günü ise 7 karşılaşma oynanacak.
Heyecan devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 turunda yarın ve 19 Mart Perşembe günü 8 maç oynanacak.
Karşılaşmalar sonucunda rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.
Avrupa Ligi'nde final müsabakası, 20 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde Beşiktaş Park'ta oynanacak.
Ligde son 16 turu rövanşlarının (TSİ) programı ve ilk müsabakalardaki sonuçlar şöyle:
Yarın:
18.30 Braga (Portekiz) - Ferencvaros (Macaristan) (0-2)
19 Mart Perşembe:
20.45 Freiburg (Almanya) - Genk (Belçika) (0-1)
20.45 Olimpik Lyon (Fransa) - Celta Vigo (İspanya) (1-1)
20.45 Midtjylland (Danimarka) - Nottingham Forest (İngiltere) (1-0)
23.00 Real Betis (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan) (0-1)
23.00 Porto (Portekiz) - Stuttgart (Almanya) (2-1)
23.00 Roma (İtalya) - Bologna (İtalya) (1-1)
23.00 Aston Villa (İngiltere) - Lille (Fransa) (1-0)