UEFA Avrupa Ligi maçları saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ilk maçlar bu akşam oynanacak. Oynanacak 8 karşılaşmanın yayınlanacağı kanallar ve maç saatleri de belli oldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi maçları saat kaçta hangi kanalda?07 Mart 2019 Perşembe 18:02
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ilk maçlar bu akşam oynanacak. Oynanacak 8 karşılaşmanın yayınlanacağı kanallar ve maç saatleri de belli oldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi maçları saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maç hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde yayın programı şu şekilde:
20:55 E. Frankfurt - Inter beIN Sports 1
20:55 Rennes - Arsenal beIN Sports 2
20:55 Sevilla - Slavia Prag beIN Sports MAX1
20:55 Zenit - Villarreal beIN Sports 4
20:55 Dinamo Zagreb - Benfica bein Connect
23:00 Chelsea - Dinamo Kiev beIN Sports 1
23:00 Napoli - Salzburg beIN Sports 2
23:00 Valencia - Krasnodar beIN Sports 4
YORUM YAZ