UEFA Avrupa Ligi gruplarında ikinci hafta karşılaşmaları sona erdi C Grubu'nda yer alan Trabzonspor, sahasında İsviçre'nin Basel takımınıyla 2-2 berabere kaldı.

Futbolda UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının ikinci hafta maçları sona erdi. Trabzonspor sahadan bir puanla ayrıldı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun ikinci haftası, A, B, C, D, E ve F gruplarında TSİ 22.00'de oynanan 12 karşılaşmayla tamamlandı. C Grubu'nda yer alan Trabzonspor, sahasında İsviçre'nin Basel takımını ağırladı. Silvan Widmer'in 20. dakikadaki golüne bordo-mavili ekip altı dakika sonra Abdulkadir Parmak ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 berabere sona erdi. 78. dakikada Jose Sosa'nın attığı golle 2-1 öne geçen Trabzonspor, 80. dakikada Noah Okafor'un golüne engel olamadı ve karşılaşma 2-2 berabere sona erdi. Gruptaki diğer maçta ise Getafe, deplasmanda Krasnodar'ı 2-1 mağlup etti. Sonuçlar UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının ikinci haftasında alınan sonuçlar şöyle: - A Grubu: Sevilla (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0 Dudelange (Lüksemburg) - Karabağ (Azerbaycan): 1-4 - B Grubu: Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka): 1-1 Lugano (İsviçre) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 0-0 -C Grubu: Trabzonspor (Türkiye) - Basel (İsviçre): 2-2 Krasnodar (Rusya) - Getafe (İspanya): 1-2 - D Grubu: Sporting Lizbon (Portekiz) - LASK (Avusturya): 2-1 Rosenborg (Norveç) - PSV (Hollanda): 1-4 - E Grubu: Celtic (İskoçya) - Cluj (Romanya): 2-0 Lazio (İtalya) - Rennes (Fransa): 2-1 - F Grubu: Arsenal (İngiltere) - Standard Liege (Belçika): 4-0 Vitoria (Portekiz) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-1

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