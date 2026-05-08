  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri: Ümmeti Erdoğan birleştirecek! Gazeteci Erdem Atay: İmamoğlu’nun dalkavuğu İsmail! Operasyonun merkezinde sen vardın Başkan Erdoğan'dan Tebbun'a devlet nişanı Kırmızı bültenle aranıyordu! Milli İstihbarat Teşkilatı yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in saldırganlığı güvenlik sorunu Borsa İstanbul uçtu! Yatırımcı para bastı CHP’li belediyelerin soyup soğana çevirdiği ülkemizden acı manzara! Bırakın Mustafa Kemal masallarını havuzu suyla doldurun CHP'nin telefonlarına cevap vermeyen Burcu Köksal Ak Parti Genel Merkezi'nde çıktı: Cumhurbaşkanı ile görüştü, çarşamba rozet takacak DMM'den ''Suriye'' iddiasına yalanlama Avrupa'dan İsrail kalleşliği
Spor UEFA Avrupa Ligi finalinde rakipler belli oldu
Spor

UEFA Avrupa Ligi finalinde rakipler belli oldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
UEFA Avrupa Ligi finalinde rakipler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final rövanş maçlarının ardından finale yükselen takımlar Freiburg ve Aston Villa oldu. İki ekip, kupayı kazanmak için 20 Mayıs’ta Beşiktaş Park’ta sahaya çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde final bileti alan takımlar netleşti. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarı final rövanşlarının tamamlanmasının ardından Freiburg ile Aston Villa adını finale yazdırdı.

İngiliz ekiplerinin karşı karşıya geldiği yarı finalde Aston Villa, ilk maçta aldığı 1-0’lık yenilgiyi rövanşta farklı bir galibiyetle tersine çevirdi. Villa Park’ta Nottingham Forest’ı ağırlayan İngiliz temsilcisi, sahadan 4-0’lık net bir skorla ayrılarak finale yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında yarı final rövanş maçları tamamlandı.

İngiltere temsilcilerinin karşılaştığı mücadelede Nottingham Forest'ı Villa Park'ta ağırlayan Aston Villa, Ollie Watkins'in 36, Emiliano Buendia'nın penaltıdan 58 ve John McGinn'in 77 ve 80. dakikalarda attığı gollerle 4-0 galip geldi.

İlk maçı 1-0 kaybeden Aston Villa, bu galibiyetle adını finale yazdırdı.

Diğer yarı final maçında ise Almanya ekibi Freiburg, Europa-Park-Stadı'nda ağırladığı Portekiz temsilcisi Braga'yı 3-1 mağlup etti.

Freiburg, Lukas Kübler'in 19 ve 72, Johan Manzambi'nin 41. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaştı. Mario Dorgeles'in 6. dakikada kırmızı kart gördüğü konuk takımın golünü, 79. dakikada Pau Victor attı.

Freiburg ile Aston Villa arasındaki Avrupa Ligi final maçı, 20 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde yapılacak.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23