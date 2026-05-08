UEFA Avrupa Ligi finalinde rakipler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final rövanş maçlarının ardından finale yükselen takımlar Freiburg ve Aston Villa oldu. İki ekip, kupayı kazanmak için 20 Mayıs’ta Beşiktaş Park’ta sahaya çıkacak.
İngiliz ekiplerinin karşı karşıya geldiği yarı finalde Aston Villa, ilk maçta aldığı 1-0’lık yenilgiyi rövanşta farklı bir galibiyetle tersine çevirdi. Villa Park’ta Nottingham Forest’ı ağırlayan İngiliz temsilcisi, sahadan 4-0’lık net bir skorla ayrılarak finale yükseldi.
İngiltere temsilcilerinin karşılaştığı mücadelede Nottingham Forest'ı Villa Park'ta ağırlayan Aston Villa, Ollie Watkins'in 36, Emiliano Buendia'nın penaltıdan 58 ve John McGinn'in 77 ve 80. dakikalarda attığı gollerle 4-0 galip geldi.
Diğer yarı final maçında ise Almanya ekibi Freiburg, Europa-Park-Stadı'nda ağırladığı Portekiz temsilcisi Braga'yı 3-1 mağlup etti.
Freiburg, Lukas Kübler'in 19 ve 72, Johan Manzambi'nin 41. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaştı. Mario Dorgeles'in 6. dakikada kırmızı kart gördüğü konuk takımın golünü, 79. dakikada Pau Victor attı.
