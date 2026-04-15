UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde rövanş zamanı
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak. Fenerbahçe’yi eleyen Nottingham Forest 1-1’in rövanşında Porto’yu konuk edecek.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarı finale çıkan takımlar belli olacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde final maçı ise 20 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde Beşiktaş Park'ta yapılacak.
Ligde yarın oynayacak çeyrek final rövanş maçlarının (TSİ) programı şöyle:
19.45 Celta Vigo (İspanya)-Freiburg (Almanya) (0-3)
22.00 Nottingham Forest (İngiltere)-Porto (Portekiz) (1-1)
22.00 Aston Villa (İngiltere)-Bologna (İtalya) (3-1)
22.00 Real Betis (İspanya)-Braga (Portekiz) (1-1)