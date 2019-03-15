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UEFA Avrupa Ligi çeyrek finale kalan takımlar kim? Avrupa Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu son dakika haberleri. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar belli oldu. Son 16 turu rövanşlarında tamamlanan 5 maçın ardından Arsenal, Benfica, Eintracht Frankfurt, Slavia Prag ve Villarreal çeyrek finale çıktı..

15 Mart 2019 Cuma 15:50
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finale kalan takımlar kim? Avrupa Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu son dakika haberleri. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar belli oldu. Son 16 turu rövanşlarında tamamlanan 5 maçın ardından Arsenal, Benfica, Eintracht Frankfurt, Slavia Prag ve Villarreal çeyrek finale çıktı..

Gecenin en farklı skoruna Chelsea, Dinamo Kiev'i 5-0 yenerek imza attı. Slavia Prag ise Sevilla karşısında uzatma dakikalarında bulduğu golle rakibini 4-3 mağlup ederek gecenin sürprizini yaptı. Çekya temsilcisi Slavia Prag, 2-2 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında İspanya ekibi Sevilla'yı ağırladı. Slavia Prag'da 15. dakikada Michael Ngadeu-Ngadjui, 47. dakikada penaltıdan Tomas Soucek, Sevilla'da 44. dakikada penaltıdan Wissam Ben Yedder, 54. dakikada Munir El Haddadi'nin golleriyle mücadelenin normal süresi 2-2 sona erdi ve uzatmalara geçildi. Uzatmalara iyi başlayan Sevilla, 98. dakikada Franco Vazquez'in golüyle 3-2 öne geçse de rakibine 102. dakikada Mick van Buren ve 119. dakikada İbrahim Traore'nin golleriyle cevap veren Slavia Prag, mücadelede 4-3 galip gelerek çeyrek finale çıktı.

Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımı ise evinde 0-0 berabere kaldığı İtalya ekibi Inter karşısında deplasmanda 1-0 kazanarak adını son 8 takım arasına yazdırdı. Eintracht Frankfurt'un golünü 6. dakikada Luka Jovic attı.

Avrupa Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları, 11 ve 18 Nisan'da oynanacak.

Sona eren 5 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

Villarreal (İspanya) - Zenit (Rusya): 2-1 (3-1)

Arsenal (İngiltere) - Rennes (Fransa): 3-0 (1-3)

Slavia Prag (Çekya) - Sevilla (İspanya): 4-3 (Uzatmalarda) (2-2)

Benfica (Portekiz) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 3-0 (Uzatmalarda) (0-1)

Inter (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-1 (0-0)

Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi TSİ 14.00’te İsviçre’nin Nyon kentinde başladı. Çekilen kuranın ardından çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ:

Ajax – Juventus

Liverpool – Porto

Tottenham – Manchester City

Barcelona-Manchester United

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Tottenham – Manchester City / Ajax – Juventus

Barcelona-Manchester United / Liverpool – Porto

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalistleri;

Liverpool Barcelona

Juventus

Manchester City

Manchester United

Porto

Ajax

Tottenham

Fransa'nın aday kadrosu belli oldu 

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Didier Deschamps, Fransa Milli Takımı'nın 22 Mart'ta Moldova ile deplasmanda, 25 Mart'ta İzlanda ile sahasında oynayacağı karşılaşmaların kadrosuna 23 futbolcu dahil etti. EURO 2016 finalisti ve 2018 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Fransa'da ilk iki eleme maçı için belirlenen futbolcular

şöyle:

Kaleci: Alphonse Areola (Paris Saint-Germain), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Olympique Marsilya)

Defans: Lucas Digne,  Kurt Zouma (Everton), Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa (Paris Saint-Germain), Benjamin Pavard (Stuttgart), Djibril Sidibe (Monaco), Raphael Varane (Real Madrid), Samuel Umtiti (Barcelona) Orta saha: N'Golo Kante (Chelsea), Blaise Matuidi (Juventus), Tanguy Ndombele (Olympique Lyon), Paul Pogba (Manchester United), Moussa Sissoko (Tottenham)

Forvet: Kingsley Coman (Bayern Münih), Nabil Fekir (Olympique Lyon), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Anthony Martial (Manchester United), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Florian Thauvin (Olympique Marsilya)

 

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:50
  1. Avrupa Ligi’nde kura çekimi ne zaman?
  2. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu
  3. UEFA Avrupa Ligi çeyrek finale kalan takımlar kim?

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