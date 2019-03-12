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UEFA Antrenörlük Sistemi'nde değişiklik

12 Mart 2019 Salı 14:45
UEFA Antrenörlük Sistemi'nde değişiklik


İSTANBUL (AA) - UEFA Antrenörlük Sistemi'nde yapılan değişiklikler sonrasında UEFA Pro Lisans Kursu'nun üye federasyonlar tarafından iki yılda bir açılabileceği ve katılımcı sayısının 20'yi geçmeyeceği bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "UEFA JIRA Paneli, UEFA Antrenörlük Sistemi'nde yaptığı değişiklikler sonrasında UEFA Pro Lisans Kursu'nun üye federasyonlar tarafından iki yılda bir açılabileceğini ve katılımcı sayısının 20'yi geçemeyeceğini bildirmiştir. Bu düzenleme sonrasında TFF tarafından 2019 yılında açılması planlanan kurs iptal edilmiş olup, UEFA Pro Lisans Kursu'na katılmak isteyen antrenörlerimizin 2020 yılında kurs başvurusunu yenilemesi gerekmektedir." denildi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:45
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