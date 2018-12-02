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UEFA, 2021-2022 sezonundan itibaren kulüpler düzeyinde yeni bir turnuva düzenleneceğini açıkladı.
02 Aralık 2018 Pazar 23:26
Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 23:26
Futbol
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