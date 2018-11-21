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Ucuz etin yahnisine benzemez palet!

Bahçe ve balkon gibi dış mekan mobilyaları ateş pahası...

21 Kasım 2018 Çarşamba 20:15
Ucuz etin yahnisine benzemez palet!

 Basit bir ahşap şezlong için 1000 liranın üzerinde bir rakamı gözden çıkarmanız gerekiyor. Ayrıca bir sezonluk kullanım için abartılı masraflar yapmak yerine hoş ve keyifli bir oturma alanı oluşturmak için daha iyi bir seçenek var. Seneye bıkarsanız, kolayca boyayıp yeniden kullanabilirsiniz üstelik: Ahşap paletler..

Eski paletleri kullanarak bahçeniz ya da balkonunuz için banklar, masalar, raflar ve hatta saksı bitkilerinizi koyabileceğiniz yerler oluşturabilirsiniz.

MEZİYET SİZDE

Paletleri biraz düşünüp çok farklı ve eğlenceli oturma alanları yapmak mümkün. Hatta varsa bahçenizde keyif yapabileceğiniz bir salıncak yapmak için kullanabilirsiniz. Üzerinde dekoratif yastıklar ve bir de üzerinize alabileceğiniz bir şal, sonra keyfe bak!

Ahşap paletleri bir duvar ünitesine dönüştürmeye ne dersiniz? Renkli saksılar ile süsleyeceğiniz bir palet ünitesi, balkon ya da bahçede ahşap bir aksesuara sahip olmak için iyi bir seçim olacak.

Ahşap paletleri, bahçenizde şık, rahat ve konforlu bir oturma köşesi oluşturmak için de kullanabilirsiniz. Üzerinde dilediğiniz renkte minderler kullanarak tarzınızı yansıtabilirsiniz. Minderlerin altında kalan bölümlerde bahçe keyfi yaparken bakacağınız dergilere yer verebilirsiniz.

Ahşap paletler ile bir ya da iki kişilik oturma alanları yapabilirsiniz.

Ahşap paletler üç-on paralık şeylerdir. Yeter ki, sizde tasarım yeteneği olsun. Fotoğraflar bu konuda size şimdiden yardımcı..

 

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 20:15
  1. ahşap palet
  2. bahçe mobilyası

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