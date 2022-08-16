Üçüncü ittifakın ilan edileceği tarih açıklandı

HDP, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Halkevleri (HE) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu gibi marjinal partiler, ittifak ilan etmeyi planlıyor.

Kocaeli’nde partisinin düzenlediği halk buluşmasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, üçüncü ittifakın ilan edileceği tarihi duyurdu.

Sözcü’nün aktardığına göre; baraj sisteminin de ittifaklar ile sona erdiğini vurgulayan Baş şunları dile getirdi:

“Üçüncü ittifak 15 – 20 gün içerisinde ilan edilecek. Üçüncü ittifak barajı geçtiği zaman, ittifakın bütün partileri barajı geçmiş sayılıyor. Dolayısıyla, ‘Ben size oy vermek istiyorum ama barajı geçemediğimiz için veremiyorum’ diyen olursa böyle bir durum kesinlikle yok. Bu ittifak yüzde 7’yi geçtiği anda baraj problemi ortadan kalkıyor. Baraj kalktığı andan itibaren de her parti aldığı oy kadar milletvekili çıkartır”