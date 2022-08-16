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Siyaset Üçüncü ittifakın ilan edileceği tarih açıklandı
Siyaset

Üçüncü ittifakın ilan edileceği tarih açıklandı

Komünist Erkan Baş, 15-20 gün içerisinde üçüncü ittifakın duyurulacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 08:45:00 -
Üçüncü ittifakın ilan edileceği tarih açıklandı

HDP, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Halkevleri (HE) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu gibi marjinal partiler, ittifak ilan etmeyi planlıyor.

Kocaeli’nde partisinin düzenlediği halk buluşmasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, üçüncü ittifakın ilan edileceği tarihi duyurdu.

Sözcü’nün aktardığına göre; baraj sisteminin de ittifaklar ile sona erdiğini vurgulayan Baş şunları dile getirdi:

Üçüncü ittifak 15 – 20 gün içerisinde ilan edilecek. Üçüncü ittifak barajı geçtiği zaman, ittifakın bütün partileri barajı geçmiş sayılıyor. Dolayısıyla, ‘Ben size oy vermek istiyorum ama barajı geçemediğimiz için veremiyorum’ diyen olursa böyle bir durum kesinlikle yok. Bu ittifak yüzde 7’yi geçtiği anda baraj problemi ortadan kalkıyor. Baraj kalktığı andan itibaren de her parti aldığı oy kadar milletvekili çıkartır

5
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Yorumlar

Servet

Benim dikatimi çekti sayın admin günlük takip ederim 3 itifak ilan edilecek yazmışsınız tüm partileri isimleri yazmış siniz kıza ve uzun olarak Neden HDap olarak Tek yazil miş

amerikancı emanet truva atlı hülleciden komünist değil emperyalist kuklası olur sadece...kendisine yapıştırılan etiketler aldatıcı, tıpkı iyi olduğunu iddia eden kötü İP gibi!

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