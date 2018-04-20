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Üçüncü Havalimanı İngilizlerin iştahını kabarttı!

Ülkemizin dünya arenasındaki önemli projelerinden biri olan Üçüncü Havalimanı İngilizlerin iştahını kabarttı. İngiltere'nin otelcilik devi Yotel, havalimanı içerisinde 451 odalı bir konaklama alanı yapacak.

20 Nisan 2018 Cuma 15:20
Üçüncü Havalimanı İngilizlerin iştahını kabarttı!

Üçüncü Havalimanı'nın açılışına yaklaşırken Avrupa gözünü kulağını buraya çevirdi. Avrupa ülkelerinin yakın takibe aldığı havalimanı, aynı zamanda yatırım için de sıcak bir bölge olarak görülüyor. İngiltere'nin havalimanı otelciliği devi Yotel firması, Üçüncü Havalimanı'na dev yatırım yapıyor.

451 ODALI OTEL

Londra, Amsterdam ve Paris’te toplamda 4 havalimanında otel işletmecisi olan İngiliz merkezli ‘Yotel’, İstanbul’daki yeni havalimanındaki otelin de işletmeciliğini yapacak. İşletme firması olan İGA ile Yotel arasında 15 yıllık sözleşme imzalandı.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ

Yotel firması, Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak olan Üçüncü Havalimanı'na, adına yaraşır bir yatırım yapacak. 451 odasıyla Avrupa’nın en büyük havalimanı olacak.

Avrupa'da yüzde 150 doluluk kapasitesiyle çalışan havalimanı otellerinin Türkiye'den ilk yıl beklenti yüzde 80 düzeyinde.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 15:20
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