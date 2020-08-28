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Ekonomi “Üçüncü çeyrek göstergeleri toparlanmaya işaret etmektedir”
Ekonomi

“Üçüncü çeyrek göstergeleri toparlanmaya işaret etmektedir”

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun (PPK) 20 Ağustos’taki toplantısına ilişkin yayımlanan özette, temmuz ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,58 arttığı, yıllık enflasyonun 0,86 puan gerileyerek yüzde 11,76 olduğu hatırlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 11:06:00 -
“Üçüncü çeyrek göstergeleri toparlanmaya işaret etmektedir”

“Üçüncü çeyreğe ilişkin anket göstergeleri ve yüksek frekanslı veriler ikinci çeyrekteki sert daralmanın ardından ekonomide belirgin bir toparlanmaya işaret etmektedir” denilen özette, “Kurul, iktisadi faaliyetteki toparlanmanın sürekliliği ve makrofinansal istikrar açısından cari işlemler dengesindeki seyrin önemine dikkati çekmiştir. Bu kapsamda, yakın dönemde alınan tedbirlerin kredi büyümesi ve kompozisyonu ile dış dengeye yansımaları yakından takip edilmektedir. Öncü göstergeler, iktisadi faaliyetteki toparlanmayla yeni iş ilanlarının arttığını ve istihdam imkanlarının iyileşmeye devam ettiğini göstermektedir” görüşlerine yer verildi.

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