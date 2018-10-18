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Uçuk pusuda bekliyor

Stres, aşırı yorgunluk, uykusuzluk, aşırı güneş ışığı ve ultraviyole ışınları, adet dönemi, hamilelik ve hatta aşırı sevinç gibi durumlarda bile aktif hale geçebilir.

18 Ekim 2018 Perşembe 12:19
Uçuk pusuda bekliyor


Uçuk çıkmadan takriben bir gün önce kendini belli eder; karıncalanma, kaşınma, yanma, sızlama hissedilir. Ardından o bölge kızarır, şişer. İçi sıvı dolu kabarcıklar ortaya çıkar. Bu kabarcıklar konuşurken, gülerken, yiyip içerken acı ve ızdırap verir. Zamanla kuruyup çatlar, sızıntı yapar ve açılarak çirkin bir yara haline gelir.

Uçuk mikrobu herhangi bir bölgedeki sinir düğümüne girip yerleşir ve insanın zayıf düştüğü; stres, aşırı yorgunluk, uykusuzluk, aşırı güneş ışığı ve ultraviyole ışınları, adet dönemi, hamilelik ve hatta aşırı sevinç gibi durumlarda bile aktif hale geçebilir.

Dikkat: Bulaşıcı!

Uçuğu olan bir kişinin kullandığı, havlu, bardak, çatal, kaşık vb. eşyalardan ve uçuklu kişinin öpmesi sonucu bulaşır.

Uçuk mikrobu genellikle bu mikrobu taşıyan kişinin küçük yaştaki bebekleri öpmesi ile yayılır.

● Uçuğu olan birisinin yakın temastan şiddetle kaçınması, ailesine ve etrafına karşı insanlık borcudur.

● Uçuğa dokunulmamalı, dokunulursa eller çok iyi yıkanmalıdır.

● Uçuğu olan bayanlar, temizlenirken çok dikkat etmeli, gözlere dokunmamalıdır.

● Uçuk ve uçuk yarasının kabuğu ile kesinlikle oynanmamalıdır. (Parmaklara uçuk virüsü bulaştırırken, uçuk yarasına da diğer mikroplar bulaştırılmış olur.)

Tedavi 

Antiseptik ilaçlar, uçuğun gelişmesini engeller. Ağrı kesici ilaçlar, buz uygulamak da ağrıyı azaltır. Antiviral uçuk kremleri, tedavide etkili olmaktadır.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 12:19
  1. Ağrı
  2. uçuk
  3. uçuğun zararları
  4. uçuk tedavisi
  5. uçuk bulaşıcı mı

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