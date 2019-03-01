Uçuk nasıl geçer | Uçuk en iyi nasıl iyileşir

Uçuk genellikle dudakta, ağız içinde ya da vücutun farklı bölgelerinde çıkmaktadır. Gece kötü bir rüya gördüğümüzde ya da stresli bir günün ardından ortaya çıkan bir çeşit hastalıktır. Özetle uçuk; herpes simpleks virüsü (HSV)'nün yol açtığı, vücudun hemen her yerinde gelişebilen, su dolu kabarcıklar ve sonrasında kabuklu yara oluşumu ile seyreden viral bir enfeksiyondur. Ağız içi uçuk nasıl iyileşir, uçak en iyi nasıl geçer, dudakta çıkan uçuk nasıl iyileşir, uçuk nasıl iyi olur, uçuk nasıl iyileşir bitkisel, uçuk nasıl iyileşir? gibi sorularının cevabına ilişkin detaylar haberimizde.

Uçuk çıkmasının en önemli nedenlerinden birisi herpes virisüdür. Uçuk yarası kuru ve kabuklu haldeyse bulaşıcı değildir.ancak ilerlediğinde uçuk yarasından sıvı bir şekilde iltihap akmaya başladıysa bu durumda uçuk bulaşıcı hale gelmiş demektir. Uçuk özellikle (menstruasyon sırasında) hormonal değişiklikler, ateş, yorgunluk, duygusal stres, cilt travması ve fazla güneşe maruz kalma gibi faktörler uçuğa neden olan virüsü yeniden etkinleştirebilir, bu nedenle uçuğa neden olabilir.

Dudak uçuk neden çıkar?

Dudak uçuğu;

Stres, heyecan, travma

Yorgunluk, uykusuzluk gibi vücut direncini düşüren durumlar

Soğuk algınlığı, grip, ateşli hastalıklar

AIDS, kanser, organ nakli gibi bağışıklık sisteminin baskılandığı durumlar

Aşırı güneşe veya ultraviyole ışınlarına maruz kalma gibi durumlarda ortaya çıkma eğilimi göstermektedir. Dünya genelindeki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 90’ında, daha önce hiçbir enfeksiyon belirtisi göstermemiş olsalar dahi, dudak uçuğuna sebep olan virüs için yapılan testlerin pozitif çıktığı görülmüştür.

Uçuğun belirtileri neler?

İlk atağın belirtileri enfekte kişi ile temastan sonraki üç hafta içinde ortaya çıkar ve 7-10 gün içinde iyileşir. Daha çok çocuklarda görülen bu durumda; ağız içinde yaygın su dolu kabarcıklar, ateş, huzursuzluk gibi bulgularla karşılaşmak mümkündür. Bundan sonra tekrarlayan ataklar ise ilk yaşanana göre daha hafif geçer. Uçuk genellikle; kaşıntı, yanma, batma ile birlikte kızarık zeminde gruplaşmış sulu kabarcıklar halinde ortaya çıkar.

Uçuk bulaşıcı mıdır?

Virüsün ilk vücuda alınması genellikle bebeklik ve çocukluk çağında olur. Çoğunlukla aile ve yakın arkadaş çevresinde virüsü taşıyan kişiler tarafından bulaştırılır. Dudak uçuğu, sızıntılı kabarcıkların varlığında en bulaşıcı halinde olur. Fakat uçuk virüsü, görünürde hiçbir kabarcık olmasa dahi bir başkasına geçebilir. Öpme, aynı çatal kaşığı, tıraş bıçağını veya havluyu kullanma gibi durumlarda virüs insandan insana geçer. Oral ilişki yoluyla HSV-1 virüsü genital organlara, HSV-2 virüsü de dudaklara bulaşabilmektedir.

Uçuktan korunma yolları neler?

Hastalığı ve bulaştırıcılığı önleyecek bir aşı henüz bulunmadığı için bulaşmanın önlenebilmesinde en önemli yöntem korunmaktır. Hastalıklı bölge ile temastan olabildiğince uzak durulması, öpme ve ortak malzemelerin kullanımı olabildiğince kısıtlanmalıdır.

Uçuk nasıl geçer?

Doktorlar genellikle dudak uçuğunu yalnızca bakarak teşhis edebilseler de tanının kesinleştirilebilmesi için hastadaki kabarcıklardan bir örnek alınarak laboratuvar testiyle virüsün bulunup bulunmadığı değerlendirilmektedir. Hastalığın şiddetine göre virüsün tedavisi için kremler veya sistemik ilaçlar kullanılmaktadır. İlaç kullanımına, hastalığın başladığı ilk 1-2 gün içinde başlanması gerekmektedir. Uçuğun sık tekrarlandığı durumlarda hastalara 6 ay-1 yıl süre ile baskılama tedavisi uygulanabilir. Genel olarak haplar, kremlere göre daha etkili olmaktadır. Çok ciddi enfeksiyon durumlarında, bazı antiviral ilaçlar enjeksiyon (iğne) yoluyla hastaya verilebilmektedir.

Uçuğa ne iyi gelir?

Dudak balsamı veya dudak kremi kullanımı: Dudakları güneşten korumak için kremler ya da güneş koruyuculu dudak balsamları kullanılabilir. Soğuk kompres uygulaması: Soğuk ve nemli bir bez kızarıklığı azaltabilir, kabuklanmayı gidermeye yardımcı olabilir ve iyileşmeyi hızlandırabilir. Ağrı giderici kremlerin kullanılması: Ağrı kesici etkili kremleri kullanarak hissettiğiniz ağrının hafiflemesini sağlayabilirsiniz.

Çocuklarda uçuk nasıl geçer?

Çoğu insan HSV’ye ilk olarak 1 ila 5 yaş arasında maruz kalır. Çocuklardaki uçuğa genellikle HSV-1 virüsü sebep olmaktadır. Bir çocuk HSV ile ilk karşılaştığında (bu evre primer HSV olarak da adlandırılmaktadır) kabarcıklar çoğunlukla dudaklardan, ağız ve diş etlerine doğru yayılır. Bu evredeki çocuk hastada ateş, şiş ve hassas lenf bezleri, boğaz ağrısı, huzursuzluk gibi belirtiler görülebilir. Bazen de belirtiler ebeveynlerin fark edemeyecekleri düzeyde olabilir.

Bir çocuğun ilk uçuğunun ardından virüs, vücuttaki sinir hücrelerine yerleşir ve yeniden aktifleşene kadar herhangi bir belirti oluşturmaz. Virüs bütün bir ömür boyunca vücutta kalırken, tekrar etme sıklığı kişiden kişiye değişkenlik göstermektedir. Alevlenmenin ilk bulguları arasında; karıncalanma, kaşınma ya da yanma sayılabilir. Ebeveynler, çocuklarının sürekli dudaklarında bir noktaya dokunduğunu ya da kaşıdığını fark edebilirler. Bu noktalar daha sonra kabararak ve kızararak yara halini alır.