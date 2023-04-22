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Medya Uçtu uçtu Merdan Yanardağ uçtu! "Bu arkadaşlar ne içiyorsa bize de ondan verin"
Medya

Uçtu uçtu Merdan Yanardağ uçtu! "Bu arkadaşlar ne içiyorsa bize de ondan verin"

Yeniakit Publisher
2023-04-22 11:39:00 -
Uçtu uçtu Merdan Yanardağ uçtu! "Bu arkadaşlar ne içiyorsa bize de ondan verin"

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, “Seçim pusulasında Erdoğan dışında adaylara basılacak oylar silinecek… Saat 17’den sonra pusulaların Erdoğan kısmında ‘Evet’ mührü ortaya çıkacak" herzelerini yumurtlayan CHP'li gazeteci Merdan Yanardağ'ı resmen madara etti.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, “Seçim pusulasında Erdoğan dışında adaylara basılacak oylar silinecek… Saat 17’den sonra pusulaların Erdoğan kısmında ‘Evet’ mührü ortaya çıkacak" herzelerini yumurtlayan CHP'li gazeteci Merdan Yanardağ'ı resmen madara etti. 

"Bu arkadaşlar ne içiyorsa bize de ondan verin" ifadelerini kullanan Selvi, şunları kaydetti: 

"Her seçimde biri uçuyor.

Geçen seçimde Ruhat Mengi ve Kadri Gürsel uçmuştu.
Bu kez Merdan Yanardağ uçtu.

Ruhat Mengi, “CHP’nin kazanacağı yerlere mürekkebi uçan mühür göndermişler. Aman sakın kontrol etmeden basmayın” demişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kadri Gürsel, “CHP’nin güçlü olduğu sandıklara uçucu mürekkepli mühür gönderildiği iddiaları hakkında bir açıklamanız var mı?” diye sormuştu.

EVET MÜHRÜ

Bu seçim ise Merdan Yanardağ uçtu.

“Ciddi iddialar var ortada. Erdoğan’dan başkasına basılacak evet mührünün silineceği ve saat 17.00’den sonra Erdoğan kısmında ‘Evet’ mührünün görüleceğine dair çok ciddi iddialar var” dedi.

Merdan Yanardağ bir de bunu güçlü istihbaratına dayalı olarak söylüyormuş.

Tabii böyle bir haber ancak çok güçlü bir istihbaratla alınır.

Bu arkadaşlar ne içiyorsa bize de ondan verin." 

 

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Yorumlar

ERMAN

Bunu ancak salaklar iddia eder ve ancak salaklar inanır. İddia varmış. Yalanınıza tüküreyim. BUNAKLAR.

Chp

CHP açık seçim, saklı sayımlar yapmıştı. Bak chpliler nasıl biliyor bu hileleri.
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