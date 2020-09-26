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Gündem Ücretsiz olduğunu duyan başvurdu! 5 günde 121 bin kişi oraya koştu
Gündem

Ücretsiz olduğunu duyan başvurdu! 5 günde 121 bin kişi oraya koştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başlattığı ehliyetleri yeni kimlik kartlarına yükleme projesi vatandaşlar tarafından talep patlamasına neden oldu. Ücretsiz olarak yapılan bu işlem için 121 bin kişi Nüfus Müdürlükleri’ne koştu.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 14:55:00 -
Ücretsiz olduğunu duyan başvurdu! 5 günde 121 bin kişi oraya koştu

Yeni sistemle ehliyete sahip olan vatandaşların ücretsiz olarak yeni kimlik kartlarına yükleme yapılabilmesi için başlatılan uygulama yoğun ilgi gördü. Uygulamaya 5 günde 121 bin kişinin başvurduğu öğrenildi.

Bakan Süleyman Soylu’nun tanıttığı ‘Hayat Kimliğinle Kolay’ uygulaması vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Yeni sistemle birlikte 121 bin kişi ehliyetlerini yeni kimlik kartlarına entegre etti. Ehliyet bilgileri çipli olarak kullanılan yeni kimlik kartlarının içine yüklenmiş oldu. Böylelikle, hem ehliyet hem kimlik kartı taşıma zorunluluğu ortadan kalkmış oldu.

Peki ücretsiz olarak nasıl yapılıyor?

Ehliyetler yeni kimlik kartlarına nasıl yüklenir? Randevu nasıl alınır?
Ehliyetler yeni kimlik kartlarına nasıl yüklenir? Randevu nasıl alınır?

Gündem

Ehliyetler yeni kimlik kartlarına nasıl yüklenir? Randevu nasıl alınır?

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