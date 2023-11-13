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Gündem Ücretli öğretmenler Ankara'ya çıkarma yaptı
Gündem

Ücretli öğretmenler Ankara'ya çıkarma yaptı

Yeniakit Publisher
2023-11-13 19:21:00 - 2023-11-13 19:34:20
Ücretli öğretmenler Ankara'ya çıkarma yaptı

Kadrolu öğretmenlerin neredeyse 3'te 1 maaşına görev yapan ücretli öğretmenler, Ankara'da bir araya geldi. Kadro taleplerini yeniden dile getiren öğretmenler Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e çağrı yaptı.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Okullarda ilk ara tatil başladı. Ücretli öğretmenler ise soluğu başkent Ankara'da aldı.

Ulus'ta bir araya gelen öğretmenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e çağrı yaptı.

Kendilerini "Milli Eğitimin gönüllü köleleri" olarak tanımlayan öğretmenler, kadro taleplerini yeniden gündeme taşıdı.

Ekonomik zorluklar başta olmak üzere birçok problemlerle karşı karşıya olduklarını belirten ücretli öğretmenler, yaşadıkları sorunların bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi.
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