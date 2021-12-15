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Ekonomi Ücretli çalışan sayısı ekimde yıllık bazda yüzde 8,6 artarak 13,9 milyon oldu
Ekonomi

Ücretli çalışan sayısı ekimde yıllık bazda yüzde 8,6 artarak 13,9 milyon oldu

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 artış gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 10:42:00 -
Ücretli çalışan sayısı ekimde yıllık bazda yüzde 8,6 artarak 13,9 milyon oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Ekim 2020'de 12 milyon 796 bin 11 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 8,6 artışla 13 milyon 896 bin 250 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 7,2, inşaat sektöründe yüzde 8,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 9,6 arttı.

Aylık değişim

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ekimde, bir önceki aya göre yüzde 0,5 artış gösterdi. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,3, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,7 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,3 azaldı.

 

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