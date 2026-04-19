UCLG-MEWA 2026 yönetim kurulu toplantısı 'Kentsel Yenilikçilik' temasıyla Niğde'de başlıyor

"Medeniyetlerin Yaşatıldığı Şehir" Niğde'de, düzenlenecek olan buluşma; bölge ülkelerinden belediye başkanlarını, yerel yönetim temsilcilerini, uzmanları ve uluslararası paydaşları bir araya getirecek. Toplantının bu yılki ana teması ise "Kentsel Yenilikçilik: Yerel Çözümlerle Ortak Gelecek" olarak belirlendi.



KRİTİK ŞEHİRCİLİK VE İKLİM KONULARI MASAYA YATIRILACAK

Kritik şehircilik ve iklim konularının masaya yatırılacağı program, UCLG-MEWA ve Niğde Belediyesi ortaklığında düzenlenerek şehirlerin geleceğine yön verecek yenilikçi politikaların geliştirilmesine zemin hazırlayacak. Etkinlikte öne çıkan üst düzey diyalog ve panel başlıkları çerçevesinde; kentsel yenilikçilik ve yerel liderlik, su stresi temelinde iklim değişikliği uyum politikaları, yerel yönetimlerde yeni bir dönemi işaret eden kentsel yenilikçilik ve akıllı şehirler ile kentsel yenilikçilik ve girişimciliğin sosyal, ekonomik ve çevresel boyutları gibi önemli konular ele alınacak.

İLK GÜN: ÜST DÜZEY DİYALOGLAR VE YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

20 Nisan Pazartesi günü resmi açılış ile başlayacak olan program, yerel liderlerin katılımıyla kentsel yenilikçilik ve su stresi gibi hayati konuların tartışılacağı üst düzey diyaloglarla devam edecek. Öğleden sonra ise teşkilatın temel karar alma merci olan UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı Oturumu gerçekleştirilerek, teşkilatın stratejik hedefleri ve gelecek vizyonu şekillendirilecek.



İKİNCİ GÜN: TEKNİK ZİYARETLER VE TECRÜBE PAYLAŞIMI

21 Nisan Salı günü katılımcılar, Gebere Mesire Alanı'nda düzenlenecek networking etkinliğinde bir araya gelecek ve ardından Niğde'nin potansiyelini yerinde görmek amacıyla çeşitli teknik ziyaretler gerçekleştirecek. Öğleden sonraki panel oturumlarında kentsel yenilikçilik ve akıllı şehirler ile kentsel yenilikçilik ve girişimcilik konularında tecrübe paylaşımı yapılacak.

ÜÇÜNCÜ GÜN: KAPASİTE GELİŞTİRME ÇALIŞTAYLARI VE EĞİTİMLER

Toplantının son günü olan 22 Nisan Çarşamba, eğitim ve proje geliştirme odaklı geçecek. T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nın paydaşlığında katılımcılara yönelik "Yerel Yönetimler için Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Çalıştayı" düzenlenirken, eş zamanlı olarak Niğde Belediyesi personeline özel "MEWA SKA (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları) İndeksi Eğitimi" verilecek.



BAŞKAN ÖZDEMİR’DEN ORTAK AKIL VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, böylesine önemli bir uluslararası toplantıya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Kentsel yenilikçilik ve sürdürülebilir şehircilik alanında bilgi ve tecrübe paylaşımına imkân sağlayacak buluşmanın, şehrimizin uluslararası görünürlüğüne katkı sunacağına inanıyoruz. Niğde Belediyesi olarak ortak akıl ve iş birliğiyle geleceğin şehirlerini inşa etme vizyonuna katkı sağlamaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.